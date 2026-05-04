Camper prende fuoco mentre è in marcia paura sulla Panoramica dei Templi

Un camper ha preso fuoco mentre percorreva la strada Panoramica dei Templi, nei pressi di Piano San Gregorio. L’incendio ha causato momenti di allarme tra i conducenti e i passanti che si trovavano lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.

Momenti di paura lungo la via Panoramica dei Templi, nei pressi di Piano San Gregorio, dove un camper è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre era in marcia. L’incendio si è sviluppato in pochi istanti costringendo gli occupanti a fermarsi e ad abbandonare il mezzo. Secondo una prima.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Auto prende fuoco mentre è in marcia: orrore in mezzo alla strada Incidente a Borgaro Torinese: auto prende fuoco mentre è in marcia e resta distrutta, il conducente si mette in salvoUn'auto Ford Puma nera è stata distrutta da un incendio nel centro di Borgaro Torinese all'ora di pranzo di oggi, giovedì 30 aprile 2026. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Ottobiano: camper divorato nella notte dalle fiamme, illesi gli occupanti; Fuga di gas e poi il boato: incendio in abitazione, madre e figlio ustionati - BresciaToday; Dramma di Kerzers: la disperata deriva di Peter M. C’è un nuovo spazio che prende vita nel nostro paese, pensato per accogliere, sostare e far sentire a casa chi è in viaggio. Un’area di sosta per camper immersa nella quiete della nostra terra, dove il tempo rallenta e lo sguardo si apre sulla bellezza autentica - facebook.com facebook