Camper prende fuoco mentre è in marcia paura sulla Panoramica dei Templi

Da agrigentonotizie.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un camper ha preso fuoco mentre percorreva la strada Panoramica dei Templi, nei pressi di Piano San Gregorio. L’incendio ha causato momenti di allarme tra i conducenti e i passanti che si trovavano lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.

Momenti di paura lungo la via Panoramica dei Templi, nei pressi di Piano San Gregorio, dove un camper è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre era in marcia. L’incendio si è sviluppato in pochi istanti costringendo gli occupanti a fermarsi e ad abbandonare il mezzo. Secondo una prima.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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