A Viareggio si sono verificati diversi episodi di violenza e degrado. Sono stati segnalati scontri tra gruppi di persone, alcune delle quali sono state trovate nude in strada. In più, sono stati riferiti episodi di aggressione con armi da taglio, tra cui machete. La situazione ha portato a un aumento dell’allarme tra residenti e forze dell’ordine. La serie di eventi ha coinvolto più zone della città, creando preoccupazione tra i cittadini.

Viareggio (Lucca), 10 luglio 2026 – Una serie di episodi che lascia davvero l’amaro in bocca. Nel momento in cui la città dovrebbe mostrare il suo lato migliore succede di tutto, cartoline di degrado che sporcano l’immagine di Viareggio. E sui social non si contano i messaggi di gente arrabbiata e soprattutto stufa. Nudo alla meta. L’ultimo episodio in ordine di tempo riguarda il 25enne marocchino che la sera di mercoledì, completamente nudo, si è messo a correre in via Mazzini verso la Passeggiata. Erano le 21,20, strada e Passeggiata piene di gente in una calda sera d’estate: certo non una bella scena. Era alterato, presumibilmente per... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Viareggio nel degrado tra risse, uomini nudi in strada e armati di machete

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