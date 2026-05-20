A Venezia si registrano episodi di violenza tra due famiglie rivali, coinvolgendo risse e agguati con colpi di machete. Le scontri avvengono nel centro storico, soprattutto nelle zone frequentate da residenti e turisti. Le autorità hanno segnalato un aumento di tensione legato a operazioni di controllo dello spaccio di droga e traffici illeciti gestiti da gruppi legati alla mafia tunisina. La situazione ha portato a interventi delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica e sedare gli scontri tra i clan.

Una vera e propria guerra tra clan per il controllo dello spaccio e dei traffici illeciti nel cuore della laguna. Dalle prime ore di questa mattina Polizia di Stato e Carabinieri hanno eseguito congiuntamente cinque misure cautelari in carcere nei confronti di esponenti della famiglia tunisina dei Sakka, protagonista della violenta faida che da settimane sta insanguinando Venezia e il Veneziano. Gli arrestati sono gravemente indiziati, a vario titolo, di tentato omicidio, lesioni aggravate, rapina e furto aggravato. Al centro delle indagini lo scontro con un altro clan tunisino rivale, quello dei Mallat, per il controllo del territorio e soprattutto dello spaccio di droga nel centro storico veneziano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Venezia ostaggio della mafia tunisina: risse e agguati a colpi di machete tra due famiglie rivali

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