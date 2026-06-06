Risse e degrado in centro rispolverata l’ordinanza Vendita di alcol nel mirino più controlli nel weekend

Nel centro della città, sono proseguiti risse e atti di degrado. Le autorità hanno riattivato l’ordinanza contro la vendita di alcolici, con controlli intensificati nel weekend. La polizia ha effettuato verifiche più frequenti nei punti vendita e nelle aree più frequentate. Nessuna modifica alle restrizioni sono state annunciate, e si continuerà a monitorare la situazione. La decisione di rafforzare i controlli è stata comunicata per tutelare la quiete pubblica.

La Spezia, 6 giugno 2026 – “Non vi sono alternative efficaci per garantire la tutela della quiete pubblica”. Ne è convinto il sindaco Pierluigi Peracchini, che con un documento di cinque pagine ha deciso di reintrodurre l’ordinanza per arginare la malamovida. L’episodio dello scorso fine settimana, con gruppi di ragazzi a scontrarsi per le vie del centro, brandendo sedie dei locali pubblici e cartelli stradali, ha portato le istituzioni verso la ’mano pesante’. Il provvedimento sindacale è attivo già da oggi e rimarrà in vigore fino alla fine dell’anno, e pone il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche per gli esercizi di vicinato alimentari e misti, dalle 18 alle 6, e il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di bevande in contenitori di vetro e di metallo dalle 21 alle 6. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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