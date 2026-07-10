Viale Papa Giovanni lite a colpi di cavatappi e cocci di bottiglia per un pezzo di formaggio

Venerdì mattina a Bergamo, in viale Papa Giovanni, due cittadini marocchini si sono affrontati con cavatappi e cocci di bottiglia per un pezzo di formaggio. Gli agenti delle Volanti hanno trovato uno dei due ferito all'incrocio con via Maj e l'altro in piazzale Marconi. Entrambi sono stati portati in ospedale. La lite si è svolta nel traffico e non si conoscono ancora le cause specifiche.

Bergamo. Una lite tra due cittadini marocchini scoppiata in viale Papa Giovanni, a colpi di cavatappi e cocci di bottiglia. Venerdì mattina, 10 luglio, gli agenti delle Volanti hanno rintracciato il primo uomo all’incrocio con via Maj e il secondo in piazzale Marconi, entrambi feriti. Grazie alle testimonianze raccolte sul posto è stato ricostruito che la lite, nata per il possesso di un pezzo di formaggio dopo un incontro casuale vicino alla stazione ferroviaria, era rapidamente degenerata in una colluttazione, durante la quale i due si erano inseguiti per diverse vie del centro cittadino. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, dove sono stati medicati per ferite da taglio giudicate non gravi, e denunciati in stato di libertà per lesioni personali aggravate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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