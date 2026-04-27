Un ragazzo di 14 anni è stato trovato ferito in via Amoretti, nella zona di Quarto Oggiaro a Milano, e trasportato all’ospedale Niguarda. Secondo quanto riferito, è stato aggredito da un gruppo di persone che gli avrebbe inflitto ferite con cocci di bottiglia. Le sue condizioni sono considerate gravi, anche se non si trova in pericolo di vita. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un ragazzino di 1 4 anni è ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato stato trovato ferito in via Amoretti, nella zona di Quarto Oggiaro a Milano. È accaduto nella serata di ieri. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di capire l’ambito in cui è accaduto il ferimento. I carabinieri stanno verificando la dinamica di quanto accaduto: se si tratti di un’aggressione o le ferite d’arma da taglio che ha sul corpo hanno altre ragioni e derivano da un incidente durante il quale il ragazzo è finito contro un oggetto tagliente. E dai...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Aggredito dal branco con dei cocci di bottiglia: 14enne ferito a Milano. Non è in pericolo di vita

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