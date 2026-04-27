Un ragazzo di 14 anni è stato ferito durante un episodio di violenza avvenuto a Milano. È stato trasportato all’ospedale Niguarda, dove si trova in condizioni serie ma non in pericolo di vita. La vittima ha riportato ferite causate da cocci di bottiglia. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di ricostruire la dinamica dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ragazzo ricoverato in condizioni serie. Un ragazzo di 14 anni è stato ricoverato in condizioni gravi, anche se non risulta in pericolo di vita, all’ospedale Niguarda di Milano. Il giovane è stato soccorso dopo essere stato trovato con ferite da arma da taglio in via Amoretti, nel quartiere di Quarto Oggiaro. L’aggressione nella serata di ieri, domenica 26 aprile. L’episodio si è verificato nella serata di domenica, quando il minorenne sarebbe stato vittima di un attacco violento. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo ha riferito di essere stato aggredito da un gruppo di giovani, che lo avrebbero colpito provocandogli ferite lacero-contuse alla schiena e alla testa utilizzando cocci di bottiglia, per poi darsi alla fuga.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Aggressione a Milano: 14enne ferito con cocci di bottiglia, il ragazzino è grave

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