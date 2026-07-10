Viaggio goloso nell’eccellenza del Bel Paese attraverso il meglio dei locali storici
L’Associazione Nazionale Locali Storici d’Italia ha presentato a Roma la 46ª edizione della “Guida ai Locali Storici d’Italia”, aggiornata e dedicata ai locali più iconici del Paese. La guida raccoglie una selezione di locali storici, offrendo un itinerario tra le eccellenze gastronomiche e culturali nazionali. La pubblicazione si rivolge a chi desidera scoprire i locali più rappresentativi di diverse regioni italiane.
Un viaggio nel Bel Paese attraverso i locali più iconici. L’Associazione Nazionale Locali Storici d’Italia ha presentato a Roma la nuova ’Guida ai Locali Storici d’Italia’, la 46° edizione, totalmente aggiornata. La guida è un piccolo omaggio dell’Associazione ed è gratuita per tutti coloro che la richiedono, il formato tascabile vuole ricordare le guide del Grand Tour anche per i disegni fatti a mano che illustrano tutti i locali storici e che caratterizzano questa piccola ma preziosa pubblicazione. L’edizione 2026-2027 è incentrata su un tema davvero singolare, ’Tra battaglie e bottiglie’, un focus sui vini e sui liquori che hanno fatto la storia d’Italia e dei suoi locali, un racconto ricco di aneddoti e leggende, dove il tintinnio dei bicchieri si mescola al fragore delle battaglie e all’eco delle rivoluzioni culturali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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