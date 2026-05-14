Antichi mestieri e sapori locali | in Val Tidone la Giornata europea dei mulini storici
Domenica 17 maggio si svolgerà la tradizionale Giornata Europea dei Mulini Storici presso il Mulino Borgo Lentino, situato nell’Alta Val Tidone. L’evento, che si ripete ormai da diversi anni, rappresenta un momento di incontro per appassionati e visitatori interessati a conoscere gli antichi mestieri legati alla lavorazione dei cereali. La manifestazione si svolge in una struttura storica e prevede visite guidate, dimostrazioni pratiche e momenti di approfondimento sulla tradizione molitoria locale.
Domenica prossima 17 maggio a Mulino Borgo Lentino di Alta Val Tidone si terrà una nuova edizione della "Giornata Europea dei Mulini Storici", da molti anni atteso appuntamento primaverile in Valtidone.L'evento, coordinato, organizzato e promosso dall'associazione "La Strada dei Mulini" si aprirà. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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