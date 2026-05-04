Verso l’anima del mondo | un viaggio attraverso il Perù andino

All’alba, con il taxi che mi accompagna verso l’aeroporto di Lima, la città ancora riposa sotto una coperta di nuvole grigie tipiche dei mesi più freddi. Le strade sono ancora vuote, e il cielo sopra di essa si presenta coperto, con i primi segni di una giornata che sta per iniziare. La capitale peruviana si risveglia lentamente, lasciando intravedere i primi movimenti di una giornata nuova.

Il taxi mi lascia all’aeroporto di Lima alle prime luci dell’alba. La capitale peruviana si sveglia avvolta in quella garanta tipica dei mesi invernali, una coltre grigia che ammorbidisce i contorni della città costiera. Da qui a poche ore inizierà un viaggio che mi porterà ad attraversare deserti, scalare montagne che sfiorano i cinquemila metri, navigare sul lago navigabile più alto del mondo e camminare tra rovine che custodiscono segreti millenari. L’enigma delle linee nel deserto. Da Lima la Panamericana mi conduce verso sud, dove il deserto costiero si distende come un manto ocra fino all’orizzonte. Paracas, piccolo porto affacciato sull’oceano Pacifico, è la prima tappa.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Verso l’anima del mondo: un viaggio attraverso il Perù andino Boring History For Sleep | How Ancient Peruvians Whispered Vows to the Mountains Notizie correlate Leggi anche: L’architettura dell’anima: il viaggio di Lucy Jochamowitz verso casa Dall’Abruzzo al Giappone: un viaggio tra mondi lontani e connessioni inaspettate con Salvatore Marra (Il mondo attraverso)Sabato 21 febbraio, alle ore 17, la biblioteca “Marilia Bonincontro” di Chieti ospiterà il quarto appuntamento di “Aspettando il Festival”, il ciclo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Montecrestese, Anita verso i 100 anni: È l’anima della nostra sagra; Sanremo, il racconto dei fiori è tradizione. Linea Verde ripercorre l’anima della città; Il Primo Maggio passato al lavoro. Due studenti con l’anima green; Musk contro Altman sull'anima di OpenAI e sul futuro in Borsa: via al processo in California. Bpm, spunta Deutsche (5%) verso l’ok all’opa su AnimaAlla vigilia del (quasi) certo via libera dell’assemblea - ore 10, a Milano presso Allianz Convention Centre, alle modifiche dell’opa su Anima (prezzo da 6,2 a 7 euro e rinuncia alle condizioni ... ilmessaggero.it Insieme verso il Natale. Il presepe dei bambini anima l’area dei PorticiLa scuola Don Bosco celebra la magia del Natale attraverso tre valori per lei importanti, quelli tradizione, educazione e partecipazione. Domani, alle ore 17, ai Portici, i bambini del nido e della ... ilrestodelcarlino.it La bandiera della Croce Rossa sul Palazzo della Provincia di Modena Verso la Giornata mondiale: celebrazioni, storia e il ruolo dei volontari modenesi... - facebook.com facebook Verso il sogno europeo: Alessandro Del Bono porta Parma alla Spring School di Ventotene x.com