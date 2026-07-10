Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 del 10 luglio 2026, si è verificato un incidente sulla viabilità di Roma. La notizia è stata comunicata da Astral Infomobilità, il servizio di informazione sulla mobilità della regione Lazio. La redazione ha annunciato l’accaduto e ha fornito aggiornamenti sulla situazione del traffico nella zona. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause o sui mezzi coinvolti.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura subito un incidente autostrada A1 Roma Napoli che sta provocando coda l'altezza con il bivio con la diramazione Roma Sud per chi si sta dirigendo verso Napoli poi rallentamenti sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare Laurentina Tuscolana mentre in interna code altezza Labaro qui per traffico intenso Cambiamo argomento è partito il piano notte di Roma Capitale una rete sinergica di sicurezza che coinvolge prefettura forze dell'ordine Protezione Civile polizia locale enti del terziario Per quanto riguarda... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 16:25Alle 16:25 del 7 luglio 2026, un incidente è stato segnalato sulla rete di viabilità della regione Lazio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 10:25Il 7 luglio 2026 alle 10:25, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma.

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Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it

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