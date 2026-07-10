Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 del 10 luglio 2026, la viabilità sulla diramazione principale è stata segnalata come regolare. La redazione di Astral Infomobilità ha comunicato lo stato del traffico, indicando che non ci sono congestioni o incidenti lungo questa arteria. La rete di comunicazione della regione Lazio aggiorna costantemente le condizioni stradali per i pendolari e gli automobilisti in transito.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio e apertura sulla diramazione Roma nord e il traffico è bloccato tra Castelnuovo di Porto è Fiano Romano in carreggiata Nord nella stessa direzione chiusa l'entrata di Castelnuovo di Porto che spostiamo sul raccordo anulare per traffico Si procede a rilento tra le uscite Tuscolana e Ardeatina esterna ora le consolari sulla Salaria proseguono i lavori al cavalcavia il traffico è deviato sulle complanari laterali nei due sensi di marcia inevitabili le ripercussioni di traffico code nelle due direzioni il termine dei lavori è... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 10:25Il 7 luglio 2026 alle 10:25, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07:25Il servizio di Astral infomobilità segnala la viabilità a Roma e nel Lazio alle 7:25 del 10 luglio 2026.

Temi più discussi: Stadio della Roma, Rocca: Tor Vergata era l’area ideale. Su Pietralata chiede garanzie per ospedale e viabilità; Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 07 | 25.

Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 08:40Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura risolto un ... romadailynews.it

Rocca contro le tariffe dei bus turistici: Roma adegui i prezziIl presidente della Regione Lazio critica i prezzi dei mezzi a due piani e invita Roma Capitale a intervenire sui bandi. Nel mirino anche la gestione della Ztl ... rainews.it