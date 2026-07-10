Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 09 | 40

Il servizio Astral Infomobilità della Regione Lazio segnala che alle 9:40 del 10 luglio 2026, la viabilità a Roma presenta alcune criticità. Non sono stati comunicati dettagli specifici su incidenti o lavori in corso, ma si consiglia di prestare attenzione alle eventuali variazioni nel traffico. La rete stradale potrebbe essere soggetta a rallentamenti o chiusure temporanee, e si raccomanda di consultare aggiornamenti ufficiali prima di mettersi in viaggio.

Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e ben ritrovati dalla relazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla statale Pontina rimosso il mezzo pesante in panne tra Castel Romano Castel di Decima permangono dei rallentamenti in direzione raccordo anulare diamo uno sguardo alle consolari sulla via per un incidente si sono formate code all'altezza dell'aeroporto di Ciampino è sul Raccordo Anulare sulla Salaria coda all'altezza di Villa Spada nelle due direzioni qui per lavori al cavalcavia che impongono la deviazione nei due sensi di marcia sulle complanari laterali fino al termine degli interventi stoppiglia... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 09:40Alle 09:40 del 9 luglio 2026, Astral infomobilità ha segnalato un servizio sulla viabilità del Raccordo Anulare in esterna.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 09:40Il 7 luglio 2026 alle 9:40, è stato comunicato un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio.

Temi più discussi: Stadio della Roma, Rocca: Tor Vergata era l’area ideale. Su Pietralata chiede garanzie per ospedale e viabilità; Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-07-2026 ore 08 | 40.

Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

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