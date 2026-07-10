Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 08 | 40

Alle 8:40 del 10 luglio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La regione ha comunicato la riapertura di una strada chiusa, senza specificare dettagli sull'incidente o i lavori. Nessuna altra informazione su eventuali deviazioni o disagi. La situazione del traffico si è stabilizzata dopo la chiusura. La comunicazione si rivolge a chi si sposta in zona, invitando a consultare gli aggiornamenti ufficiali.

Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura risolto un incidente in A1 sulla direttrice a Napoli tra Colleferro e Anagni direzione Napoli non ci sono state le ripercussioni di traffico e spostiamo sulla statale Pontina code per un incidente a Castel Romano e Castel di Decima in direzione Raccordo Anulare e sul raccordo anulare per traffico intenso file tra le uscite diramazione Roma Sud Tuscolana in esterna rallentamenti dall'aurelia a Pescaccio Cambiamo argomento è partito un piano notte di Roma Capitale una rete sinergica di sicurezza che con... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma - X x.com

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