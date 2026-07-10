via locatelli ladri acrobati fuggono con 100mila euro

Nel pomeriggio di domenica 28 giugno, alcuni ladri sono entrati in un edificio nel centro di Bergamo, raggiungendo il terzo piano arrampicandosi lungo le tubature del gas metano. Dopo aver messo a segno un furto, sono fuggiti con circa 100.000 euro. L’episodio è avvenuto in pieno giorno, e le modalità di ingresso hanno evidenziato un’azione acrobatica e mirata. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per le indagini.

IN PIENO GIORNO. Sono entrati in azione nel pomeriggio di domenica 28 giugno in pieno centro a Bergamo, raggiungendo il terzo piano di un palazzo dopo essersi arrampicati lungo le tubature del gas metano. Rubati soldi e Rolex a un amministratore di condomini. La stessa tecnica usata mercoledì 8 luglio dai due georgiani finiti in carcere dopo essere stati sorpresi all’interno di un appartamento di un condominio di Longuelo. Sono ladri acrobati anche quelli entrati in azione domenica 28 giugno in via Locatelli, nel cuore della città. I malviventi hanno agito nel pomeriggio e si sono arrampicati, aggrappandosi alle condutture del gas metano, fino al terzo piano di un palazzo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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