via locatelli a bergamo ladri acrobati fuggono con 100mila euro

Nel pomeriggio di domenica 28 giugno, alcuni ladri sono penetrati in un edificio di via Locatelli a Bergamo, salendo fino al terzo piano arrampicandosi lungo le tubature del gas metano. Dopo aver svaligiato l’appartamento, sono fuggiti con circa 100mila euro. L’episodio è avvenuto in pieno giorno, senza che i residenti o le forze dell’ordine intervenissero durante l’azione. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

IN PIENO GIORNO. Sono entrati in azione nel pomeriggio di domenica 28 giugno, raggiungendo il terzo piano di un palazzo dopo essersi arrampicati lungo le tubature del gas metano. Rubati soldi e Rolex a un amministratore di condomini. La stessa tecnica usata mercoledì 8 luglio dai due georgiani finiti in carcere dopo essere stati sorpresi all’interno di un appartamento di un condominio di Longuelo. Sono ladri acrobati anche quelli entrati in azione domenica 28 giugno in via Locatelli, nel cuore della città. I malviventi hanno agito nel pomeriggio e si sono arrampicati, aggrappandosi alle condutture del gas metano, fino al terzo piano di un palazzo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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