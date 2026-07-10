Due ladri sono entrati in una palazzina di via Locatelli approfittando dell’assenza dei proprietari e hanno portato via un bottino di circa 100 mila euro. Tra gli oggetti rubati ci sono orologi di marca Rolex e contanti. I malviventi sono riusciti a entrare senza essere notati, agendo con agilità e rapidità. La polizia sta indagando sull’accaduto e non ci sono ancora dettagli su eventuali sospetti o modalità di azione dei ladri.

Hanno approfittato che i padroni di casa uscissero e sono entrati senza dare nell’occhio, portando via un bottino da 100 mila euro. A farne le spese un amministratore di condomini che abita in una palazzina di via Locatelli. Contattato, non se la sente di raccontare il furto subito. I ladri gli hanno portato via la cassaforte intera con all’interno contanti e diversi Rolex. Secondo le voci che circolano tra i residenti e i commercianti della via che sale verso la funicolare che porta in Città Alta, nel pomeriggio di domenica 28 giugno i ladri si sarebbero introdotti nell’appartamento dell’amministratore, situato al terzo piano, riuscendo a scalare l’edificio grazie alle condotte del gas, usate come appiglio. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Via Locatelli, i ladri acrobati fanno un furto da 100 mila euro: via Rolex e contanti

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