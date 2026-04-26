Furto in casa di un pensionato portati via contanti e gioielli per oltre 5 mila euro

Un pensionato di 65 anni è stato vittima di un furto nella sua abitazione a Ravanusa. I ladri sono entrati nel suo appartamento portando via contanti e gioielli per un valore superiore ai 5 mila euro. L’episodio si è verificato durante le ore notturne, senza che ci fossero testimoni o segni di effrazione visibili. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Furto in abitazione a Ravanusa, dove i ladri hanno preso di mira la casa di un pensionato di 65 anni portando via contanti e preziosi. Il colpo è stato messo a segno tra il pomeriggio e la sera approfittando dell’assenza del proprietario e dei familiari. I malviventi, secondo una prima.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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