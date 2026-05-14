Bergamo ennesimo furto in centro città | ladri in azione in profumeria Bottino da oltre 70 mila euro

A Bergamo, nel cuore della città, si è verificato un nuovo furto presso una profumeria situata in via Sant’Alessandro. I malviventi sono entrati nella mattinata del 14 maggio e hanno portato via prodotti per un valore superiore a 70.000 euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le indagini sono in corso per identificare i responsabili. Si tratta dell’ennesimo episodio di criminalità che interessa questa zona centrale.

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Bergamo, 14 maggio 2026 - Ladri di nuovo in azione in centro città. Questa volta nel mirino dei soliti ignoti la Heart Profumeria Artistica di via Sant’Alessandro. Gli autori hanno svuotato gli scaffali dei profumi in vendita. Il colpo, secondo una prima stima approssimativa fatta dai titolari, avrebbe fruttato ai malviventi oltre 70 mila euro. L’ennesimo furto. Si tratta dell’ennesimo furto in centro, dopo quello al negozio Perpetua, al caffè di via Paglia, alla boutique di alta moda Tiziana Fausti, sotto il portico del Sentierone (bottino 300 mila euro in borse), il furto al negozio di strumenti musicali Daminelli (bottino: 60 mila euro) in via Ghislandi, il furto al negozio di moda Alessandra Venturi, in via Spaventa e quello alla Gelateria di via Tiraboschi (bottino 200 euro). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bergamo, ennesimo furto in centro città: ladri in azione in profumeria. Bottino da oltre 70 mila euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Bergamo, altro furto in centro città: svaligiata una profumeria di lusso Leggi anche: Maxi furto nell'agriturismo, bottino da oltre 20mila euro: ladri catturati dopo la fuga Si parla di: Spaccata da Tiziana Fausti a Bergamo, bottino da 300 mila euro: la svista della guardia giurata e il passante in bicicletta che approfitta della vetrina sfondata. Bergamo, ennesimo furto in centro città: ladri in azione in profumeria. Bottino da oltre 70 mila euroNel mirino la Heart Profumeria Artistica di via Sant’Alessandro. Gli autori hanno svuotato gli scaffali e sono scappati a bordo di un furgone ... ilgiorno.it Spaccata in centro a Bergamo: razziata la profumeria Heart, bottino da 70 mila euroNuovo furto nella notte in centro a Bergamo. Cinque ladri hanno assaltato la Heart Profumeria Artistica di via Sant’Alessandro, svuotando gli scaffali dei profumi in vendita. Il colpo, messo a segno a ... ecodibergamo.it