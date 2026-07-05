Quattro persone hanno fatto saltare con la dinamite un bancomat di una banca, causando danni all'istituto. L’episodio è avvenuto a Mezzano, dove i ladri sono arrivati a bordo di un’auto Alfa, risultata rubata, e sono fuggiti subito dopo con circa 40 mila euro. Non ci sono feriti, e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. La rapina si è svolta in pochi minuti, con i malviventi che hanno fatto saltare lo sportello automatico e sono poi scappati.

Loro sono almeno in quattro. E poi c’è un’Alfa, risultata rubata, per arrivare e scappare. Giusto il tempo di fare saltare lo sportello bancomat e arraffare il bottino: circa 40 mila euro, secondo quanto stimato in prima battuta. È andata così, in estrema sintesi, nella notte tra venerdì e ieri alla filiale della Bper lungo la Reale a Mezzano. Non un giorno qualsiasi: ma quello nel quale di solito molti bancomat vengono caricati di contante in vista del week-end. Un particolare questo che già da sé potrebbe disvelare una certa familiarità a colpi di questo tipo della banda entrata in azione. I malviventi sono arrivati sul posto poco dopo le 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ladri dinamitardi a Mezzano. Fanno saltare bancomat Bper e fuggono con 40mila euro

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