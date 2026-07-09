Euro digitale ecco il via libera del Parlamento Ue | tra gli italiani contrari solo la Lega e Vannacci Di cosa si tratta e quando entrerà in funzione

Notizia in breve

Il Parlamento europeo ha approvato il regolamento che permette l’introduzione dell’euro digitale, con 416 voti favorevoli. Tra gli italiani contrari alla proposta, ci sono rappresentanti della Lega e un europarlamentare che ha espresso dissenso. La nuova valuta digitale sarà disponibile in futuro, anche se ancora non sono state definite le date precise di entrata in funzione. La decisione riguarda l’adozione di strumenti digitali per le transazioni in euro a livello comunitario.