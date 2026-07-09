Euro digitale ecco il via libera del Parlamento Ue | tra gli italiani contrari solo la Lega e Vannacci Di cosa si tratta e quando entrerà in funzione
Il Parlamento europeo ha approvato il regolamento che permette l’introduzione dell’euro digitale, con 416 voti favorevoli. Tra gli italiani contrari alla proposta, ci sono rappresentanti della Lega e un europarlamentare che ha espresso dissenso. La nuova valuta digitale sarà disponibile in futuro, anche se ancora non sono state definite le date precise di entrata in funzione. La decisione riguarda l’adozione di strumenti digitali per le transazioni in euro a livello comunitario.
Via libera del Parlamento europeo al regolamento che consentirà l’introduzione dell’ euro digitale. Con un voto a larga maggioranza (416 voti a favore, 169 contrari e 22 astenuti), l’assemblea Ue ha dato luce verde all’avvio dei negoziati interistituzionali sui tre dossier del pacchetto moneta unica: euro digitale, fornitura dei servizi di pagamento da parte di Stati non nell’eurozona e il tetto al contante. Il voto di oggi a Strasburgo rappresentava uno dei passaggi politici più attesi per lo sblocco dell’ euro digitale, la nuova valuta elettronica a gestione pubblica che la Bce vorrebbe rendere operativa a partire dal 2028. Cos’è l’euro digitale e a cosa serve. 🔗 Leggi su Open.online
Euro digitale - Via libera dal Parlamento europeo!
Notizie e thread social correlati
Euro digitale, primo ok del Parlamento UE: la moneta virtuale che funziona come il contante è sempre più vicinaL'Europarlamento ha dato il via libera preliminare all'introduzione dell'euro digitale, una moneta virtuale che funzionerà come il contante, anche...
Il Parlamento UE sblocca l’euro digitaleIl Parlamento europeo ha approvato il mandato negoziale per l’euro digitale, consentendo l’avvio delle trattative sui dettagli del regolamento.
Temi più discussi: Nexi può recuperare i 10 euro? Ecco cosa devi sapere; Unioncamere, 150 milioni di euro per voucher digitale, green e IA; Dal Comune fino a 3mila euro a fondo perduto per transizione digitale e ambientale delle imprese, ecco il bando; FIAT Topolino si aggiorna con un nuovo maxi display digitale: ecco la promo.
Rispondere all’inganno digitale con la stessa lingua: ecco BABELing, la piattaforma ideata dall’università. Per supportarla è stata lanciata una campagna di crowdfunding: obiettivo da raggiungere 10mila euro. facebook
Il Parlamento Europeo ha approvato il regolamento sull’euro digitaleIl Parlamento Europeo riunito in seduta plenaria ha approvato il regolamento che consentirà l’introduzione dell’euro digitale, cioè una moneta alternativa alle banconote fisiche per pagare digitalment ... ilpost.it
Euro digitale, il Parlamento dice ‘sì’: negoziato inter-istituzionale al via il 13 luglioL'Aula approva la richiesta di avviare i triloghi con Commissione e Consiglio per un accordo politico sull'euro digitale. Respinte le obiezioni di ECR e PfE ... eunews.it
Ok dell'ECON all'euro digitale. Ecco cos'è e come funzionerà Di Luca La Gamma #30giugno x.com
Perché gli sviluppatori software in Italia sono pagati meno che in buona parte del resto d’Europa? reddit