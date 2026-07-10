via alle campagne abbonamenti la pallacanestro punta sulla piazza

Notizia in breve

È stata presentata ufficialmente la campagna abbonamenti per la pallacanestro presso la sede di una multinazionale. Durante l’evento, il CEO dell’azienda ha evidenziato l’importanza di sostenere le attività sportive e di coinvolgere il pubblico locale. La giornata ha visto la partecipazione di vari rappresentanti e ha segnato l’avvio delle iniziative di abbonamento, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra squadra e tifosi. La campagna si focalizza sull’attenzione alla piazza e alla comunità.