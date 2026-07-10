Via alle campagne abbonamenti La pallacanestro punta sulla piazza
È stata presentata ufficialmente la campagna abbonamenti per la pallacanestro presso la sede di una multinazionale. Durante l’evento, il CEO dell’azienda ha evidenziato l’importanza di sostenere le attività sportive e di coinvolgere il pubblico locale. La giornata ha visto la partecipazione di vari rappresentanti e ha segnato l’avvio delle iniziative di abbonamento, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra squadra e tifosi. La campagna si focalizza sull’attenzione alla piazza e alla comunità.
Nella giornata dedicata alla presentazione della campagna abbonamenti dell’ Unieuro, nella sede della multinazionale in via Maroncelli, sono salite alla ribalta le parole pronunciate da Maria Bruna Olivieri, ceo dell’azienda. Dopo aver fatto gli onori di casa evidenziando il rinnovo della sponsorizzazione di Unieuro con la Pallacanestro 2.015 e sottolineando come "non sia così facile trovare uno sponsor che stia accanto a una squadra per 11 stagioni, iniziando la dodicesima", la country manager del marchio ha voluto guardare al domani: "Per un’azienda che nasce in questa città è doveroso dare una mano al nuovo corso della società, mentre in futuro non escludo anche altre forme di collaborazione, magari per quello che riguarda i giovani, un aspetto che m’interessa molto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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