Duplice omicidio piazza Unità | la difesa punta sulla perizia psichiatrica

Il prossimo 29 maggio si terrà l’udienza preliminare relativa al caso di un duplice omicidio avvenuto in piazza dell’Unità. La difesa dell’indagato ha annunciato di voler presentare una perizia psichiatrica come elemento centrale. L’udienza rappresenta il primo passaggio ufficiale nel procedimento giudiziario avviato dopo gli eventi. La posizione dell’imputato, così come le risultanze delle analisi psichiatriche, saranno al centro dell’attenzione in questa fase iniziale del processo.

È fissata per il 29 maggio l'udienza preliminare che apre il capitolo giudiziario sul duplice omicidio di piazza dell’Unità. Sul banco degli imputati Gennaro Maffia, il 48enne accusato di aver ucciso, il 2 giugno scorso, Luca Gombi, 50 anni, e Luca Monaldi, 54 anni, la coppia con cui condivideva. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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