Elezioni comunali 2026 | campagne elettorali verso la chiusura De Luca in piazza Portanova e la Barone in piazza Francesco

In vista delle elezioni comunali del 2026, le campagne elettorali si avviano verso la conclusione. Domani sera, in piazza Portanova, il candidato sindaco di Salerno ha annunciato un evento pubblico, invitando i cittadini alla chiusura della sua campagna. Nella stessa giornata, in piazza Francesco, si svolgerà un altro appuntamento elettorale con un altro candidato. Entrambi gli eventi sono stati annunciati sui canali ufficiali e prevedono interventi e momenti di confronto con gli elettori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui