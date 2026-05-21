Elezioni comunali 2026 | campagne elettorali verso la chiusura De Luca in piazza Portanova e la Barone in piazza Francesco
In vista delle elezioni comunali del 2026, le campagne elettorali si avviano verso la conclusione. Domani sera, in piazza Portanova, il candidato sindaco di Salerno ha annunciato un evento pubblico, invitando i cittadini alla chiusura della sua campagna. Nella stessa giornata, in piazza Francesco, si svolgerà un altro appuntamento elettorale con un altro candidato. Entrambi gli eventi sono stati annunciati sui canali ufficiali e prevedono interventi e momenti di confronto con gli elettori.
"Vi aspetto per la chiusura della mia campagna elettorale": lo ha scritto il candidato sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca che dà appuntamento ai cittadini domani, 22 maggio, alle ore 19.30, in piazza Portanova con testimonianze e musica, con la partecipazione di Gigi Finizio. Sempre domani. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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