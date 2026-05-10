Al Teatro Montand il gran gàlà del calcio dilettanti di ’Tutti in Rete’
Mercoledì 13 maggio, alle 21, il Teatro Yves Montand di Monsummano Terme ospiterà l’evento dedicato al calcio dilettantistico valdinievolino. La serata vedrà la presenza di rappresentanti e atleti delle categorie dall’Eccellenza alla Seconda, che si riuniranno per il tradizionale galà. L’appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative sportive della zona e coinvolge le diverse realtà del calcio amatoriale locale.
Mercoledì 13 maggio, dalle ore 21, il teatro Yves Montand di Monsummano Terme si accenderà per accogliere il gotha del calcio valdinievolino e delle categorie dilettantistiche, che vanno dall’Eccellenza alla Seconda categoria. Simone Lo Iacono e Sarah Arman condurranno infatti, con la sapiente regia di Vito Perillo, il 1° Gran Galà della trasmissione ’Tutti in Rete’. Sarà una serata all’insegna dello sport, del divertimento, e del ringraziamento per tutte le squadre seguite dalla trasmissione social, nel corso di questa annata calcistica. Dirigenti, presidenti, allenatori e giocatori di Fucecchio, Real Cerretese, Larcianese, Ponte...🔗 Leggi su Lanazione.it
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