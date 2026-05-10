Mercoledì 13 maggio, alle 21, il Teatro Yves Montand di Monsummano Terme ospiterà l’evento dedicato al calcio dilettantistico valdinievolino. La serata vedrà la presenza di rappresentanti e atleti delle categorie dall’Eccellenza alla Seconda, che si riuniranno per il tradizionale galà. L’appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative sportive della zona e coinvolge le diverse realtà del calcio amatoriale locale.

Mercoledì 13 maggio, dalle ore 21, il teatro Yves Montand di Monsummano Terme si accenderà per accogliere il gotha del calcio valdinievolino e delle categorie dilettantistiche, che vanno dall’Eccellenza alla Seconda categoria. Simone Lo Iacono e Sarah Arman condurranno infatti, con la sapiente regia di Vito Perillo, il 1° Gran Galà della trasmissione ’Tutti in Rete’. Sarà una serata all’insegna dello sport, del divertimento, e del ringraziamento per tutte le squadre seguite dalla trasmissione social, nel corso di questa annata calcistica. Dirigenti, presidenti, allenatori e giocatori di Fucecchio, Real Cerretese, Larcianese, Ponte...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Teatro Montand il gran gàlà del calcio dilettanti di ’Tutti in Rete’

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