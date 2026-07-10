vi spiego come saranno i soldi del futuro

La professoressa ha spiegato che i pagamenti digitali in Italia e in Europa stanno diventando sempre più istantanei, integrati e facili da usare. Questa evoluzione riguarda sia le piattaforme di pagamento che le tecnologie sottostanti, con un incremento delle transazioni in tempo reale. Non sono stati forniti dettagli specifici su nuove normative o strumenti, ma si evidenzia una tendenza verso processi più immediati e user-friendly.

Professoressa, come sta evolvendo il panorama dei pagamenti digitali in Italia e in Europa e quali sono oggi i principali fattori di trasformazione? «I pagamenti digitali stanno diventando sempre più istantanei, integrati e semplici da utilizzare. La trasformazione è determinata dall’evoluzione tecnologica, dalla diffusione degli smartphone, dalle nuove abitudini dei consumatori, dall’ingresso di fintech e grandi operatori tecnologici e dall’azione regolamentare europea. La sfida è accompagnare l’innovazione senza compromettere affidabilità, sicurezza, concorrenza e inclusione. I pagamenti sono infatti un’infrastruttura essenziale e devono essere efficienti, ma anche accessibili, resilienti e sicuri. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Ardoino: Vi spiego perché le stablecoin sono il futuro

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