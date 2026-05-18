Verso la Firenze del futuro | vi spiego cosa sta cambiando in via Guelfa

Lungo via Guelfa, una delle strade storiche della città, si stanno svolgendo lavori di riqualificazione che coinvolgono interventi di restauro, apertura di nuove attività e progetti di riqualificazione urbana. La zona, che in passato aveva sofferto di problemi di degrado e marginalità, sta vivendo un periodo di trasformazione con cantieri attivi e iniziative volte a migliorare l’aspetto e la funzionalità dell’area. Le modifiche riguardano sia gli spazi pubblici che le strutture commerciali presenti lungo la strada.

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Via Guelfa prova a cambiare volto. Segnata per anni da degrado e marginalità, oggi è un cantiere aperto tra riqualificazioni, nuove botteghe e grandi progetti urbani. Un percorso che ricorda quello già avviato in via Faenza e che punta a ridefinire identità e funzioni di uno dei tratti più. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Referendum Giustizia 2026: la spiegazione FACILE Sullo stesso argomento Vi spiego cosa sta cambiando al villaggio GattolinoQuella che intercorre tra il villaggio Gattolino e il maxi condominio di via Malpighi è una differenza profondissima. Come sta cambiando la mappa dell'estrema destra di FirenzeLa galassia dell’estrema destra a Firenze è carica di simbolismi, attività rituali e luoghi di ritrovo. Il recap del Viaggio della Memoria 2026 attraverso le frasi degli studenti e delle studentesse degli istituti superiori della @CittaMetro_FI. Prima parte che ci porta da Firenze a Dachau via Monaco, poi verso Ebensee e il Castello di Hartheim. youtube.com/sho x.com Maldive, 5 italiani morti in una grotta durante un'escursione subacquea: Tra loro Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di Genova reddit Firenze e i maxi lavori di Ponte al Pino, ci siamo. Stop alla percorrenza verso via Masaccio. Traffico sui cavalcaviaFirenze, 23 dicembre 2025 – Ponte al Pino, l’ora X per la viabilità delle Cure e di Campo di Marte si avvicina. Mentre i lavori preliminari vanno avanti, sabato 27 dicembre si entrerà nel vivo con la ... lanazione.it Firenze Marathon, scattano i provvedimenti per la circolazione. Ecco tutti i divieti fino a domenicaPer le provenienze da via Aretina: via Rocca Tedalda-ingresso sottopasso del Gignoro-via Corilla-via Spadaro-via della Chimera-via Vitelli-via del Gignoro-viale Verga (direzione viale Duse uscita su ... lanazione.it