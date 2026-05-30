Una startup vi pulisce la casa gratis per addestrare robot domestici Un affare vi spiego perché
Una startup offre servizi di pulizia gratuiti per addestrare robot domestici. I clienti non pagano, ma devono partecipare a sessioni di addestramento e test. La società utilizza le immagini raccolte per migliorare i robot che svolgono attività di pulizia. Il modello si basa sul coinvolgimento degli utenti in un processo di apprendimento automatico. Nessun costo diretto viene richiesto, ma si chiede un impegno attivo nelle operazioni di addestramento.
“Le cose gratuite sono quelle che costano di più. Come? Costano lo sforzo per capire che sono gratuite” scriveva Cesare Pavese ne "Il mestiere di vivere". E se ci pensate è vero, senza contare che quando ti offrono qualcosa gratis c’è sempre qualcosa a pagamento sotto. Per esempio: pensate se vi offrissero di venirvi a fare a casa le pulizie gratis, subito ci vedreste qualcosa di losco. Non nel caso di Shift, una startup di training data per l’AI, la quale offre a New York pulizie domestiche gratuite, anzi al prezzo di. un video. Di cui non dovete preoccuparvi siccome anche qui non filmano voi, niente di losco, nessuna pianificazione di furto, tantomeno vogliono vedervi fare cose per mettervi su Pornhub. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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