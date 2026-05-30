Una startup vi pulisce la casa gratis per addestrare robot domestici Un affare vi spiego perché

“Le cose gratuite sono quelle che costano di più. Come? Costano lo sforzo per capire che sono gratuite” scriveva Cesare Pavese ne "Il mestiere di vivere". E se ci pensate è vero, senza contare che quando ti offrono qualcosa gratis c’è sempre qualcosa a pagamento sotto. Per esempio: pensate se vi offrissero di venirvi a fare a casa le pulizie gratis, subito ci vedreste qualcosa di losco. Non nel caso di Shift, una startup di training data per l’AI, la quale offre a New York pulizie domestiche gratuite, anzi al prezzo di. un video. Di cui non dovete preoccuparvi siccome anche qui non filmano voi, niente di losco, nessuna pianificazione di furto, tantomeno vogliono vedervi fare cose per mettervi su Pornhub. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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