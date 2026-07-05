Usa l' Amerigo Vespucci alla parata  a New York sul fiume Hudson per le celebrazioni del 4 luglio

Da lapresse.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nave scuola italiana Amerigo Vespucci ha partecipato alla parata sul fiume Hudson a New York il 4 luglio, in occasione delle celebrazioni per il 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti. La partecipazione è avvenuta durante le manifestazioni che hanno coinvolto diverse imbarcazioni e rappresentanze. La nave ha attraversato il fiume accompagnata da altre imbarcazioni civili e militari in una cerimonia pubblica. L’evento ha attirato numerosi spettatori lungo le rive del fiume.

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(LaPresse) Anche la nave Amerigo Vespucci alla parata a New York sul fiume Hudson il 4 luglio in occasione delle celebrazioni dei 250 anni dell’indipendenza degli Stati Uniti. Oltre cinquanta grandi velieri e unità navali delle marine di tutto il mondo hanno sfilato dal Ponte di Verrazzano fino al George Washington Bridge, passando davanti alla Statua della Libertà. Si tratta di uno dei momenti più significativi del nuovo capitolo del Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026, iniziato a Genova lo scorso 9 maggio, con cui la Nave Scuola della Marina Militare continua a portare nel mondo la bellezza, l’identità, il dialogo tra i popoli e la cultura dell’Italia e degli italiani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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