Usa l' Amerigo Vespucci alla parata  a New York sul fiume Hudson per le celebrazioni del 4 luglio

Notizia in breve

La nave scuola italiana Amerigo Vespucci ha partecipato alla parata sul fiume Hudson a New York il 4 luglio, in occasione delle celebrazioni per il 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti. La partecipazione è avvenuta durante le manifestazioni che hanno coinvolto diverse imbarcazioni e rappresentanze. La nave ha attraversato il fiume accompagnata da altre imbarcazioni civili e militari in una cerimonia pubblica. L’evento ha attirato numerosi spettatori lungo le rive del fiume.