Usa l' Amerigo Vespucci alla parata a New York sul fiume Hudson per le celebrazioni del 4 luglio
La nave scuola italiana Amerigo Vespucci ha partecipato alla parata sul fiume Hudson a New York il 4 luglio, in occasione delle celebrazioni per il 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti. La partecipazione è avvenuta durante le manifestazioni che hanno coinvolto diverse imbarcazioni e rappresentanze. La nave ha attraversato il fiume accompagnata da altre imbarcazioni civili e militari in una cerimonia pubblica. L’evento ha attirato numerosi spettatori lungo le rive del fiume.
(LaPresse) Anche la nave Amerigo Vespucci alla parata a New York sul fiume Hudson il 4 luglio in occasione delle celebrazioni dei 250 anni dell’indipendenza degli Stati Uniti. Oltre cinquanta grandi velieri e unità navali delle marine di tutto il mondo hanno sfilato dal Ponte di Verrazzano fino al George Washington Bridge, passando davanti alla Statua della Libertà. Si tratta di uno dei momenti più significativi del nuovo capitolo del Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026, iniziato a Genova lo scorso 9 maggio, con cui la Nave Scuola della Marina Militare continua a portare nel mondo la bellezza, l’identità, il dialogo tra i popoli e la cultura dell’Italia e degli italiani. 🔗 Leggi su Lapresse.it
LAmerigo Vespucci lascia il porto di Genova per il giro del Nord America (a New York il 4 luglio)
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La nave Amerigo Vespucci a New York per la parata per i 250 anni UsaLa nave americana Amerigo Vespucci arriverà a New York nella serata di giovedì 2 luglio.
Temi più discussi: L'Amerigo Vespucci a New York per i 250 anni dell'America, 'siamo l'Italia'; Il Vespucci a New York per il 4 luglio, Salis e Beghin in missione istituzionale; La Signora dei Mari è pronta a entrare nel porto di New York; Usa, l'Amerigo Vespucci arriva a Baltimora per le celebrazioni del 250esimo anniversario.
Oggi l’Amerigo #Vespucci è arrivata a New York. Vedere la nave più #bella del mondo attraccare negli Stati Uniti ricorda la profondità del #legame che unisce Italia e USA. Non è solo una tappa del Tour che promuove #cultura, #tradizione, #innovazion facebook
La #NavescuolaVespucci arriva a #NewYork per la @sail4th , la grande parata dedicata ai 250 anni dell’ #IndipendenzaUSA. A bordo anche @americascup , #VinitalyUSA ed eventi italiani. @ladolcevitamag_ @tourvespucci #4luglio #AmerigoVespucci x.com
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