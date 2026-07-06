Il ministro per lo Sport e i Giovani e il presidente di Sport e Salute hanno partecipato a New York all'evento “Vespucci & America’s Cup: le due icone del mare”. L’incontro si è svolto a bordo dell’Amerigo Vespucci, con la partecipazione delle autorità italiane, e ha celebrato la storia e i valori della vela. L’evento ha riunito rappresentanti delle istituzioni e appassionati, sottolineando il legame tra la tradizione marittima e la competizione dell’America’s Cup.

Valori e Tradizione: L’Incontro tra Vespucci e America’s Cup a New York. NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, insieme al presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, ha partecipato all’evento “Vespucci & America’s Cup: le due icone del mare si incontrano a New York”. Questo evento ha celebrato un incontro significativo fra due simboli della navigazione e della competizione sportiva internazionale, ponendo in risalto il dialogo tra tradizione e innovazione. Le icone della storia marinaresca, rappresentate dalla Nave Amerigo Vespucci e dal trofeo dell’America’s Cup, si intrecciano in un racconto di progressi e cooperazione tra i popoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Abodi e Mezzaroma a New York: aboard the Amerigo Vespucci, l’America’s Cup fa storia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vespucci e America's Cup si incontrano a New York, presenti Abodi e MezzaromaA New York si è svolto un evento che ha visto l'incontro tra la nave Amerigo Vespucci e il trofeo dell'America’s Cup.

Abodi e Mezzaroma per “Vespucci&America's Cup: le due icone del mare si incontrano a New York"Il ministro per lo Sport e i Giovani e il presidente di Sport e Salute sono intervenuti a New York all’evento “Vespucci&America’s Cup”, un’iniziativa...

Temi più discussi: Napoli e l'America's Cup sbarcano a New York a bordo di Nave Vespucci. Abodi: due icone che s'incontrano; La leggendaria America’s Cup sbarca a New York a bordo della nave Vespucci; Inaugurati a Guidonia nuovo spazio Illumina e skatepark Collefiorito, Abodi: Da governo investimenti senza precedenti; Il trofeo dell’America’s Cup sale a bordo del Vespucci.

Vespucci e America’s Cup si incontrano a New York, presenti Abodi e MezzaromaNEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - L'evento Vespucci & Americàs Cup: le due icone del mare si incontrano a New York ha celebrato nella Grande Mela l'i ... italpress.com

Abodi e Mezzaroma per Vespucci&America's Cup: le due icone del mare si incontrano a New YorkIl ministro per lo sport e il presidente di Sport e Salute negli States: nel corso dell’evento, Nave Amerigo Vespucci ha ospitato a bordo il prestigioso trofeo dell’America’s Cup che sarà conteso a Na ... msn.com