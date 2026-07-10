Un giovane di 20 anni è stato aggredito con un coccio di bottiglia all’addome in centro a Cremona. È stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova in terapia intensiva. La polizia ha avviato indagini per identificare l’autore dell’aggressione. Non sono stati resi noti dettagli sul motivo dell’agguato. La vittima ha riportato ferite serie e si trova sotto osservazione medica.

Cremona, 10 luglio 2026 – Un grave episodio di violenza ha funestato il centro di Cremona. Qui un 20enne è stato colpito con un coccio di bottiglia all'addome ed è successivamente stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Maggiore. L’autore dell’attacco è un 26enne senza fissa dimora, che è stato denunciato per lesioni aggravate. Le condizioni del ferito. L'allarme è scattato ieri, mercoledì 9 luglio, alle 22.50, quando il giovane si è presentato al pronto soccorso sanguinando copiosamente da una grave ferita lacero-contusa. Le sue condizioni sono state ritenute subito piuttosto critiche e il 20enne è stato ricoverato in terapia intensiva, anche se non risulta essere in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Ventenne aggredito e ferito con un coccio di bottiglia in centro a Cremona: è in terapia intensiva

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