Lite degenera in aggressione violenta con un coccio di bottiglia di vetro a Cremona denunciato un giovane

A Cremona, un giovane di 24 anni è stato denunciato dopo una lite nei pressi della stazione. Durante l’alterco, ha usato un coccio di bottiglia di vetro per colpire un uomo, provocandogli lesioni. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno identificato il responsabile, che ora dovrà rispondere di lesioni personali aggravate. La vittima è stata soccorsa e medicata per le ferite riportate.

Un cittadino italiano è stato denunciato per lesioni personali aggravate il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella serata di ieri a Cremona, nei pressi della stazione ferroviaria. L’episodio è scaturito da un litigio tra due persone, culminato con il ferimento di uno dei coinvolti, colpito alla testa con il coccio di una bottiglia. L'intervento a Cremona I fatti: lite e aggressione nei pressi della stazione Le conseguenze per la vittima Provvedimenti nei confronti dell'aggressore Controlli rafforzati nelle aree sensibili L’intervento a Cremona Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando una volante della Questura di Cremona è intervenuta in via Palestro per sedare una lite in corso tra due cittadini italiani.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Lite degenera in aggressione violenta con un coccio di bottiglia di vetro a Cremona, denunciato un giovane Notizie correlate Volterra, giovane denunciato per aver minacciato coetanei con un coccio di vetroVolterra, 16 marzo 2026 – Nel pomeriggio dello scorso 13 marzo, i carabinieri della compagnia di Volterra hanno condotto un servizio di controllo... Lite violenta degenera in minacce con coltello a Como, 51enne denunciato: aveva precedenti per maltrattamentiUna denuncia per minaccia e porto abusivo d’armi, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto questa notte a Como. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lite in famiglia degenera in aggressione ai carabinieri, arrestata 48enne; Lite domestica degenera in Via Bronzino: donna arrestata dopo aggressione ai Carabinieri; Picchia la compagna e le frattura il naso. La lite degenera dopo una serata in discoteca, arrestato; Rossano, lite degenera nel sangue al Frasso: uomo accoltellato. Lite degenera in aggressione violenta con un coccio di bottiglia di vetro a Cremona, denunciato un giovaneUn 24enne denunciato per lesioni personali aggravate dopo una lite nei pressi della stazione di Cremona: colpito un uomo con una bottiglia. virgilio.it Lugo, lite degenera in accoltellamento con una bottiglia rotta: grave un 20enneMomenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi a Lugo, nella zona della stazione, dove una lite tra due giovani è degenerata in una violenta ... corriereromagna.it Paura sul lungomare di #CastellammarediStabia. Una lite per un parcheggio è degenerata in aggressione: un giovane è finito in ospedale dopo essere stato colpito con un casco da uno scooterista. Indaga la Polizia. - facebook.com facebook Lite in famiglia degenera, poi sotto l'effetto dell'alcol aggredisce i carabinieri: arrestata x.com