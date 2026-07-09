Venezia restaurato il Labirinto Borges | le immagini dal drone

Da lapresse.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Venezia è stato completato il restauro del Labirinto Borges, situato presso la Fondazione Giorgio Cini. Il restauro è stato annunciato oggi e le immagini sono state riprese con un drone.

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A Venezia si è concluso il restauro del Labirinto della Fondazione Giorgio Cini, dedicato allo scrittore argentino Jorge Luis Borges e presentato oggi. “Da tempo avevamo tema e progetto – dice Renata Codello, Segretaria Generale Fondazione Giorgio Cini -, mancavano le modalità per far convivere le piante di più lunga vita con le nuove”. Un duro lavoro in perfetta sintonia con PwC Italia, Main Sponsor del progetto. “Erano nostri il desiderio e la volontà di contribuire a migliorare l’accessibilità delle cose belle che ci sono nel nostro paese”, le parole del presidente di PwC Giovanni Andrea Toselli. “Andremo avanti con progetti che aumentano la conoscenza”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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