venezia il labirinto di borges restaura la sua magia

Il labirinto dedicato a Jorge Luis Borges alla Fondazione Giorgio Cini sull’isola di San Giorgio a Venezia è stato restaurato e da metà luglio è di nuovo accessibile ai visitatori.

Venezia, 10 lug. (askanews) - Il labirinto dedicato a Jorge Luis Borges alla Fondazione Giorgio Cini sull'isola di San Giorgio a Venezia è stato restaurato e da metà luglio torna a essere visitabile. Luogo carico di fascino e di molteplici suggestioni, rievoca la poderosa lezione dello scrittore argentino, ma anche l'identità profonda del luogo che lo ospita. E l'intervento di recupero ha riguardato molte delle piante di bosso di cui il labirinto è fatto, oltre che le strutture che le contengono. "Essere riusciti anche a trattarlo come un grande mosaico - ha detto ad askanews Renata Codello, segretaria generale della... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Isola di San Giorgio Maggiore, Venezia - I suoi tesori e il restauro del famoso Labirinto Borges

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