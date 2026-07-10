Velletri scoperto maxi deposito di motori rubati | arrestati due marocchini

A Velletri, due cittadini marocchini sono stati arrestati per aver gestito un deposito di motori e dispositivi elettronici rubati. La polizia ha trovato un’area di stoccaggio dove venivano riciclati pezzi di veicoli sottratti. L’indagine è partita da una segnalazione: un cittadino ha chiamato il 112 dopo aver ricevuto un allarme di localizzazione sulla propria moto rubata. La centrale di riciclaggio è stata individuata e perquisita.

Una centrale di stoccaggio e riciclaggio dove confluivano motori e dispositivi elettronici. Una scoperta che è stata effettuata a Velletri dove tutto è cominciato con una segnalazione al 112 di un cittadino che aveva individuato la propria moto rubata grazie all’allarme di un dispositivo di localizzazione. I carabinieri sono così entrati all’interno di un deposito situato in via Appia Vecchia rinvenendo il blocco motore del mezzo rubato. Le successive perquisizioni hanno consentito di scoprire il vaso di Pandora composto da merce di natura illecita. I militari hanno sequestrato motori, carene, pneumatici e telai di moto con matricole ed elementi identificativi abrasi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Velletri, scoperta una centrale del riciclaggio: due arresti dei Carabinieri

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Si parla di: Velletri, scoperto deposito con motori e dispositivi elettronici rubati.

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