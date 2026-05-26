La Polizia Locale ha scoperto un deposito di merce rubata del valore superiore a 30mila euro in un appartamento di via Preneste, Milano. L’individuazione è avvenuta dopo aver seguito un uomo sospetto alla stazione di Lambrate. All’interno dell’appartamento sono stati trovati vari beni di lusso rubati, che sono stati sequestrati. La polizia ha aperto un’indagine per verificare l’origine della merce e l’eventuale coinvolgimento di altre persone.

La Polizia Locale ha scoperto un deposito di merce rubata del valore superiore a 30mila euro in un appartamento occupato di via Preneste, a Milano, dopo aver seguito un uomo sospetto alla stazione di Lambrate. L’operazione ha portato al sequestro di un enorme quantitativo di beni di lusso, tra cui elettronica di marca, gioielli e accessori firmati, sottratti principalmente a turisti sui treni o negli alberghi. Dalla stazione Lambrate al magazzino clandestino in via Preneste. Tutto è iniziato con il monitoraggio di un uomo già noto alle autorità per rapine, individuato presso la stazione di Lambrate mentre attendeva i treni. Il soggetto ha messo in guardia gli agenti con un comportamento anomalo, salendo velocemente sui vagoni per poi scendere immediatamente senza che il convoglio partisse mai. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, scoperto il deposito di lusso: 30mila euro di beni rubati

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