Milano 78enne spintonato e rapinato | arrestati due marocchini

A Milano, due uomini di 30 e 27 anni sono stati arrestati dalla polizia. Entrambi sono cittadini marocchini irregolari e con precedenti penali. L’arresto è avvenuto in seguito a un episodio in cui un uomo di 78 anni è stato spintonato e rapinato. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato i due sospetti poco dopo l’accaduto.

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Hanno accerchiato un anziano per rubargli il telefono in pieno centro a Milano. La polizia ha arrestato due uomini, entrambi cittadini marocchini irregolari e con precedenti, di 30 e 27 anni. L’accusa nei loro confronti è di rapina impropria aggravata in concorso. Tutto è accaduto intorno alle 19.30 di sabato 9 maggio in corso Buenos Aires, all’angolo con via Boscovich. La vittima, un uomo di 78 anni, stava passeggiando quando è stato avvicinato da uno dei due malviventi, il 30enne, che lo ha spinto ed è riuscito a rubargli il cellulare dalla borsa. Il secondo rapinatore faceva da palo. I due sono poi fuggiti, ma il 78enne non si è arreso e ha iniziato a inseguirli.🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Ragazzo rapinato per strada a Milano, due giovani gli strappano la collanina e scappano: arrestati Milano, rapina violenta in tram: arrestati tre marocchiniNottata di ordinaria violenza a bordo di un tram Atm della linea 15, in viale Dei Missaglia a Milano.