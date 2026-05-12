Dopo il primo giorno di regate ai Mondiali di vela a Quiberon, le coppie italiane GermaniBertuzzi e GiunchigliaSchio si trovano in posizione di inseguimento. Le due barche italiane hanno iniziato senza particolari scarti, mantenendo un passo costante durante le prove della classe 49erFX. Le regate continuano con le squadre impegnate a migliorare le prestazioni nelle prossime giornate di gara.

Comincia senza guizzi l’avventura di Jana Germani-Giorgia Bertuzzi e di Sofia Giunchiglia-Giulia Schio, da oggi impegnate sulle acque di Quiberon, Francia, per i Campionati Mondiali di vela, classe 49erFx. I due equipaggi hanno infatti concluso la prima giornata fuori dalla top 15, gareggiando in due flotte diverse. Precisamente, Germani-Betuzzi si sono accomodate al sedicesimo posto con 18-9-3, raccogliendo al momento 30 punti netti, uno in meno delle compagne di squadra, diciassettesime con 31.0 dopo un pilottò di 11-11-9. Al vertice invece al momento spiccano le iberiche Patricia Suarèz-Melania Henke, le quali si sono attestate in prima posizione con 9.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vela, Germani/Bertuzzi e Giunchiglia/Schio inseguono dopo il primo giorno di regate ai Mondiali 49erFX

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