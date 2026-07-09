Dopo il terzo giorno di regate agli Europei di vela Nacra17, l'equipaggio italiano formato da Figlia Di Granara e Sedmak si mantiene tra i primi dieci classificati. La competizione si svolge sulle acque di Eckernförde, in Germania, e i due atleti hanno ottenuto risultati positivi durante questa giornata. La regata prosegue con le prossime prove in programma.

Una buona giornata per Federico Figlia Di Granara e Caterina Sedmak, equipaggio azzurro impegnato in questi giorni sulle acque tedesche di Eckernförde, teatro dei Campionati Europei 2026 di vela, classe Nacra17. Gli azzurri infatti hanno conservato l’ottava piazza nella classifica provvisoria, procurandosi due piazzamenti in top 3 in tre regate complessive. I portacolori nello specifico si sono attestati al terzo posto nel primo segmento odierno, per poi centrare una sesta ed una seconda posizione, arrivando così a 53 punti netti. Sono scivolati fuori dai primi dieci invece Arto Hirsch e Sofia Borgia, attualmente tredicesimi dopo aver incasellato un diciottesimo, un ventiquattresimo ed un ventisettesimo posto con un totale di 114 punti netti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vela: Figlia Di Granara-Sedmak restano in top 10 dopo il terzo giorno di regate agli Europei Nacra17

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