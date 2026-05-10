Hantavirus | asintomatico il marittimo di Torre del Greco in quarantena

Un marittimo di 24 anni proveniente da Torre del Greco è risultato positivo all'Hantavirus e si trova attualmente in quarantena. Il giovane fa parte di un gruppo di quattro persone coinvolte nel caso, mentre le altre tre sono state sottoposte a controlli senza mostrare sintomi. La situazione è stata comunicata alle autorità sanitarie, che stanno monitorando la condizione del paziente e gestendo le procedure di sicurezza.

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Tempo di lettura: 2 minuti È di Torre del Greco il marittimo di 24 anni risultato tra i quattro italiani posti in via precauzionale in quarantena a seguito di un fugace contatto con una donna olandese di 69 anni deceduta dopo essere stata contagiata dall’ Hantavirus e risultata imbarcata sulla nave da crociera Mv Hondius. Il giovane, da ciò che si apprende, sarebbe stato imbarcato per lavoro su un’altra nave in servizio in Sudafrica ed era a bordo del volo diretto da Johannesburg ad Amsterdam per poi fare ritorno a casa, non lontano dal centro cittadino. Per ora non si hanno altre conferme sulla sua identità. Si sa solo che la segnalazione dell’autorità sanitaria dei Paesi Bassi è giunta venerdì scorso, a quasi due settimane dal ritorno in Italia dei quattro passeggeri.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Hantavirus: asintomatico il marittimo di Torre del Greco in quarantena ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, viaggiatore in isolamento a Padova. Stefani: “E’ asintomatico, ma resta in quarantena”Padova, 9 maggio 2026 – Un caso di possibile esposizione all'Hantavirus tiene impegnata la sanità padovana in queste ore. Leggi anche: Tragedia a Torre del Greco: trovato morto Pasquale, marittimo e giovane papà di 35 anni.