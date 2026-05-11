Hantavirus in quarantena obbligatoria 24enne di Torre del Greco

Un giovane di 24 anni di Torre del Greco è stato messo in quarantena obbligatoria dopo aver condiviso un volo internazionale con una donna deceduta in Sudafrica a causa dell’hantavirus. Il volo coinvolto è partito da Johannesburg e si è diretto ad Amsterdam, e la quarantena è stata disposta in seguito alla presenza del passeggero italiano a bordo. La donna aveva contratto il virus prima di morire nel paese africano.

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É stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco che si trovava a bordo del volo Klm da Johannesburg e diretto ad Amsterdam sul quale era salita per pochi minuti una donna poi morta in Sudafrica a causa dell'hantavirus. Lo ha disposto il sindaco di Torre del Greco.🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Hantavirus, quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del Greco: isolamento di 45 giorni Notizie correlate Hantavirus, quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del GrecoE' stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24 enne di Torre del Greco , uno dei 4 passeggeri del volo Klm sul quale era salita per pochi... Hantavirus, quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del Greco: isolamento di 45 giorniÉ stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24 enne di Torre del Greco, uno dei 4 passeggeri del volo Klm sul quale era salita per pochi... Argomenti più discussi: Hantavirus: asintomatico il marittimo di Torre del Greco in quarantena; ++ Hantavirus, quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del Greco ++; Scatta l’allarme Hantavirus, quattro italiani in quarantena: erano in aereo con una vittima; Hantavirus, proseguono i rimpatri. Cittadino Usa risultato positivo. Hantavirus, quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del Greco(ANSA) - TORRE DEL GRECO, 11 MAG - É stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24 enne di Torre del Greco, uno dei 4 passeggeri del volo Klm sul quale era salita per pochi minuti una donna s ... gazzettadiparma.it