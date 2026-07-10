Vasco Rossi sfida Ultimo e registra più di mezzo milione di biglietti venduti in poche ore

Vasco Rossi ha venduto oltre 500.000 biglietti in poche ore per i suoi prossimi concerti. La data del 10 luglio 1990, quando si esibì per la prima volta a San Siro, è ricordata da molti più del 9 luglio 2006.

Il 10 luglio 1990 è una data che in molti ricordano meglio del 9 luglio 2006, perché Vasco Rossi riempiva per la prima volta San Siro. Trentasei anni dopo, esattamente nello stesso giorno, il Kom di Zocca si regala un altro record da incorniciare: sono bastati meno di 30 minuti dall’apertura della vendita generale per bruciare oltre 550mila biglietti dei dieci concerti che, dal 6 al 25 giugno 2027, trasformeranno lo Stadio Olimpico di Roma nella capitale del rock italiano. Chi lo segue da una vita lo sa: con il Blasco funziona sempre così, il limite non è mai il pubblico, ma la capienza degli stadi. E i numeri, che arrivano a meno di una settimana dal concerto-evento di Ultimo a Tor Vergata, lo confermano una volta di più. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Vasco Rossi Canzone Stadio Rimini 30/05/2026

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