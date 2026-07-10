Vasco Rossi per il Giubileo 2027 già venduti 550mila biglietti | 10 i concerti all’Olimpico di Roma
In meno di 30 minuti sono stati venduti oltre 550.000 biglietti per i 10 concerti di Vasco Rossi allo stadio Olimpico di Roma, programmati dal 6 al 25 giugno 2027. I concerti sono stati organizzati per celebrare i 50 anni di carriera del cantante.
Oltre 550mila biglietti venduti in meno di 30 minuti. Questo il risultato della vendita generale per il Giubileo di Vasco Rossi a Roma, i 1 0 concerti dello stadio Olimpico (dal 6 al 25 giugno) in programma nel 2027 per celebrare i 50 anni di carriera del rocker emiliano. “Le potenzialità di Vasco superano da tempo le capienze disponibili”, commenta Roberto De Luca, presidente di Live Nation Italia. “La domanda continua a crescere e ogni volta ci confrontiamo con un limite che non è quello del pubblico, bensì quello degli spazi. Per quest’anno va bene così”. Il Komandante: “Sono un apripista”. Ancora una volta Vasco è l’apripista,... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Vasco Residency Show Roma 2027 Il Giubileo musicale da 500mila fan
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