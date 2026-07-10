In meno di 30 minuti sono stati venduti oltre 550.000 biglietti per i 10 concerti di Vasco Rossi allo stadio Olimpico di Roma, programmati dal 6 al 25 giugno 2027. I concerti sono stati organizzati per celebrare i 50 anni di carriera del cantante.

Oltre 550mila biglietti venduti in meno di 30 minuti. Questo il risultato della vendita generale per il Giubileo di Vasco Rossi a Roma, i 1 0 concerti dello stadio Olimpico (dal 6 al 25 giugno) in programma nel 2027 per celebrare i 50 anni di carriera del rocker emiliano. “Le potenzialità di Vasco superano da tempo le capienze disponibili”, commenta Roberto De Luca, presidente di Live Nation Italia. “La domanda continua a crescere e ogni volta ci confrontiamo con un limite che non è quello del pubblico, bensì quello degli spazi. Per quest’anno va bene così”. Il Komandante: “Sono un apripista”. Ancora una volta Vasco è l’apripista,... 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Vasco Rossi.

© Lapresse.it - Vasco Rossi, per il Giubileo 2027 già venduti 550mila biglietti: 10 i concerti all’Olimpico di Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vasco Residency Show Roma 2027 Il Giubileo musicale da 500mila fan

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Già venduti 550mila biglietti per il Giubileo di Vasco: 10 i concerti all’Olimpico di Roma nel 2027

Vasco Rossi annuncia il suo Giubileo a Roma: 10 concerti all'Olimpico. Ecco le dateVasco Rossi ha annunciato un ciclo di dieci concerti allo Stadio Olimpico di Roma, in occasione del suo 50º anniversario di carriera.

Temi più discussi: PREZZI E SETTORI - VA5CØ ROMA 2027 - Vasco Rossi; Ecco prezzi dei biglietti per i 10 concerti di Vasco Rossi all’Olimpico di Roma; Vasco Rossi a Roma 2027, è già delirio biglietti: Coda di due ore, un'impresa. Come acquistarli; Vasco Rossi, prevendita per il 2027: 100.000 utenti in fila.

E' già corsa folle ai biglietti per i 10 concerti che Vasco Rossi terrà nel giugno 2027 allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo l'avvio, il 6 luglio, della prevendita riservata agli iscritti al Blasco Fan Club, questa mattina è partita la vendita in anteprima dedicata ai tit x.com

Vasco Rossi - Ridere di te [Italian Rock/Pop Rock] (1987) reddit

Vasco Rossi, 550mila biglietti polverizzati. Sono davvero gli ultimi? L’annuncio degli organizzatori che riaccende la speranzaTerminati (per ora) i ticket per il Giubileo di Vasco nel 2027: una corsa contro il tempo che ha lasciato a mani vuote molti fan. Ma le porte non sono del tutto chiuse. Ecco quando potrebbero uscire ... ilrestodelcarlino.it

Vasco Rossi battezza il suo Giubileo: 550000 biglietti venduti in meno di mezz’oraAttesa spasmodica per i 10 concerti allo stadio di Roma in programma a giugno del 2027; noi siamo radio ufficiale ... radioitalia.it