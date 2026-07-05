Poche ore fa, un concerto di Niccolò Moriconi, noto come Ultimo, ha superato il record di spettatori stabilito da Vasco Rossi nel 2017. Il concerto di Ultimo a Tor Vergata, a Roma, ha attirato circa 250mila persone, superando i 225mila presenti al concerto di Vasco a Modena. Vasco Rossi ha commentato la notizia, ma non sono stati riferiti dettagli sulle sue reazioni.

Non l'ha presa bene, Vasco Rossi. L'ha presa benissimo. Ultimo poche ore fa gli ha strappato il record del concerto più visto nella storia della musica in Italia: 225mila gli spettatori del Blasco a Modena Park nel 2017, 250mila quelli riuniti da Niccolò Moriconi, questo il nome del cantautore romano, sabato sera a Tor Vergata a Roma. La "sua" Roma, a pochi chilometri dal quartiere di San Basilio in cui Ultimo è nato 30 anni fa. " Kom.plimenti a Ultimo e alla città di Roma! Sono davvero felice per Niccolò - è il messaggio condiviso da Rossi su Instagram, con tanto di foto in cui i due artisti sorridono abbracciati -. Ogni record è fatto per essere battuto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Ultimo gli toglie il record, il clamoroso messaggio di Vasco Rossi poche ore dopo

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