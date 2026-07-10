In meno di 30 minuti sono stati venduti tutti e 550mila i biglietti per i dieci concerti previsti nel 2027, con un rapido esaurimento che ha alimentato le speculazioni sulla possibilità di ulteriori date. Gli organizzatori hanno annunciato che si tratta delle ultime tappe, anche se l’alta richiesta ha riacceso la discussione su eventuali aggiunte. I biglietti sono stati acquistati in modo rapido, senza disponibilità residua dopo poche ore dalla messa in vendita.

Bologna, 10 luglio 2026 – Visto il tam tam sui social c’era da aspettarselo: i biglietti per i 10 concerti di Vasco Rossi per il 2027 sono andato polverizzati in meno di 30 minuti: 550mila ticket venduti in tempi record. La conferma di un successo già annunciato il “Giubileo di Vasco” che porterà nella Capitale una marea di persone pronte a festeggiare i 50 anni di carriera del Blasco. I dieci concerti, dal 6 al 25 giugno 2027, trasformeranno lo Stadio Olimpico di Roma nella capitale del rock italiano. Ulteriori biglietti disponibili?. Dopo la prevendita per i soci del fan club e quella in anteprima per i titolari di Mastercard, oggi alle 12 è stato dato il via alla vendita libera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Vasco Rossi.

© Ilrestodelcarlino.it - Vasco Rossi, 550mila biglietti polverizzati. Sono davvero gli ultimi? L’annuncio degli organizzatori che riaccende la speranza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VASCO ROSSI INIZIO CONCERTO 2026 RIMINI

Notizie e thread social correlati

Quando gli ultimi sono i primi, da Vasco Rossi a Laura Pausini: tutti i vip che applaudono Ultimo per il record battutoUltimo ha battuto il record di streaming e vendite, ricevendo gli applausi di Vasco Rossi e Laura Pausini, tra gli altri.

Leggi anche: A Roma un oceano di folla per "Ultimo 2026 - La favola per sempre": anche Vasco Rossi si complimenta per il grande Raduno degli Ultimi. Video

Argomenti più discussi: Ecco prezzi dei biglietti per i 10 concerti di Vasco Rossi all’Olimpico di Roma; Ultimo, Pinguini Tattici Nucleari e Geolier guidano la generazione under 35 che domina i concerti.

Vasco Rossi, 550mila biglietti polverizzati. Sono davvero gli ultimi? L’annuncio degli organizzatori che riaccende la speranzaTerminati (per ora) i ticket per il Giubileo di Vasco nel 2027: una corsa contro il tempo che ha lasciato a mani vuote molti fan. Ma le porte non sono del tutto chiuse. Ecco quando potrebbero uscire ... ilrestodelcarlino.it

Vasco, 550mila biglietti esauriti in 30 minuti per i concerti di Roma 2027Il Giubileo di Vasco si apre nel segno dei numeri record: biglietti esauriti in pochi minuti e una domanda che continua a crescere. In meno di mezz’ora dall’apertura della vendita generale sono stati ... tg24.sky.it