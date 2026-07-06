A Roma un oceano di folla per Ultimo 2026 - La favola per sempre | anche Vasco Rossi si complimenta per il grande Raduno degli Ultimi Video

(askanews) – Ultimo 2026 – La favola per sempre: un oceano umano di 250.000 persone, riunite nell’area da 150mila metri quadrati dell’Università di Roma Tor Vergata, il sogno di un’intera generazione è diventato realtà, dando vita al live con il maggior numero di biglietti venduti nella storia della musica italiana: il concerto dei record, che verrà ricordato come il grande Raduno degli Ultimi, punto di arrivo e insieme nuova partenza di un artista che, a trent’anni, ha trasformato una storia personale in un sentimento collettivo. Quello che un tempo era il sogno ostinato di un ragazzo seduto al pianoforte a San Basilio è diventato un luogo vero e proprio, che ieri sera ha accolto i 250. 🔗 Leggi su Amica.it

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Ultimo 2026 La Favola Per Sempre - Finale

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