Quando gli ultimi sono i primi da Vasco Rossi a Laura Pausini | tutti i vip che applaudono Ultimo per il record battuto

Ultimo ha battuto il record di streaming e vendite, ricevendo gli applausi di Vasco Rossi e Laura Pausini, tra gli altri. I cantanti hanno pubblicamente riconosciuto il successo del musicista, che ora si trova in cima alla classifica. La loro presenza ai concerti e ai social media sottolinea il rispetto per il nuovo primatista. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma la partecipazione di artisti di spicco conferma il cambiamento di leadership nel settore musicale.

Quando il numero uno riconosce il nuovo numero uno, non è solo una questione di cortesia. È storia che si scrive in tempo reale, un passaggio di consegne che vale quanto un’investitura. È quello che è successo all’indomani del 4 luglio, quando Vasco Rossi ha dedicato a Ultimo un messaggio su Instagram che sa di benedizione, di orgoglio paterno, di quel rispetto tra artisti che va oltre la competizione. “ Kom.plimenti a Ultimo e alla città di Roma. Sono davvero felice per Niccolò. Ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani. è giusto così. Ti voglio bene, Niccolò. E poi ci troveremo come le star “. Parole che arrivano dritte al punto, come il Blasco sa fare. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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