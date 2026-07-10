La pubblica accusa ha chiesto l’ergastolo con isolamento diurno per dodici mesi per un ex avvocato di Busto Arsizio, accusato di aver ucciso il suocero e di aver ferito gravemente la moglie. L’episodio si è verificato a Varese il 6 maggio 2024. La pm ha presentato questa richiesta durante il processo davanti alla corte d’assise, che giudica il caso. La decisione finale sarà presa dai giudici nelle prossime settimane.

Ergastolo, con isolamento diurno per dodici mesi. È la richiesta di pena che la pm Maria Claudia Contini della Procura di Varese ha fatto alla corte d’assise chiamata a giudicare l’omicidio di Fabio Limido e il tentato omicidio della figlia Lavinia avvenuto a Varese il 6 maggio 2024. Una mattinata in cui secondo la ricostruzione della Pm l’imputato Marco Manfrinati, quarantenne ex avvocato di Busto Arsizio era partito da casa con l’intento di uccidere, cosa che è accusato di aver fatto intorno alle 12.40 in via Ciro Menotti nella zona di Casbeno: ha aspettato in auto, e quando l’ex moglie è uscita dalla ditta di famiglia ha aperto la portiera per colpirla con decine di coltellate al volto. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Varese, uccise il suocero e sfigurò la moglie, chiesto ergastolo con isolamento diurno per l'ex avvocato di Busto Arsizio

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