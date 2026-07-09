Ergastolo e isolamento per Massimo Malavolta | segregò torturò e uccise la moglie Emanuela Massicci

Un uomo di 50 anni è stato condannato all’ergastolo e isolamento diurno per aver segregato, torturato e ucciso la moglie nell’abitazione di famiglia. La Corte d’Assise di Macerata ha riconosciuto la responsabilità dell’imputato per il delitto avvenuto il 19 dicembre 2024 a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno. La sentenza è arrivata dopo un processo durato diversi mesi.

Il cinquantenne Massimo Malavolta è stato ritenuto colpevole dalla Corte d'Assise di Macerata per l'omicidio della moglie Emanuele massicci segregata torturato infine uccise nell’abitazione di famiglia a Castignano in provincia di Ascoli Piceno il 19 dicembre 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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