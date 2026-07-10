I varchi elettronici per l'accesso al centro storico sono stati rinviati a settembre. La sperimentazione, inizialmente prevista per un periodo più breve, è stata prolungata di due mesi dal Comune. L'opposizione ha criticato la decisione, evidenziando le modalità con cui si sta svolgendo il prolungamento. Non sono stati forniti dettagli sui motivi del rinvio o sui risultati finora ottenuti.

Varchi elettronici per l’accesso al centro storico, rimandati a settembre: il Comune ha deciso di continuare la sperimentazione per altri due mesi e su come si sta procedendo si sono abbattuti gli strali dell’ opposizione. "Il periodo di prova, iniziato lo scorso 15 gennaio, si sarebbe dovuto concludere il prossimo 15 luglio – dice il sindaco Valter Stoppini dopo l’incontro pubblico sulla Ztl svoltosi alla Sala della Conciliazione –. Tuttavia, l’obiettivo principale di questo cambiamento non è sanzionare, ma migliorare la vivibilità del centro storico, tutelandone la bellezza e garantendo la massima serenità a chi lo abita. Proprio per questo, accogliendo le richieste emerse e in pieno accordo con il comandante della Polizia Locale, abbiamo preso una decisione importante: il periodo di prova posticipato fino al 16 settembre 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Varchi elettronici, tutto rinviato. Si “sperimenta“ fino a settembre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Santa Caterina: pedonalità serale e varchi elettronici in estateDurante l’estate, l’area di Santa Caterina diventa pedonale in piazzetta dalle 19 alle 2, dal primo giugno al 30 settembre.

Terni, sicurezza in via Fratini: “Isola pedonale protetta, videosorveglianza, varchi elettronici e confronto”A Terni, nel quartiere di via Fratini, si stanno implementando nuove misure per migliorare la sicurezza e la viabilità.

Si parla di: Varchi elettronici, tutto rinviato. Si sperimenta fino a settembre.

Varchi elettronici, tutto rinviato. Si sperimenta fino a settembreAssisi, il periodo di prova si concluderà fra due mesi. Il sindaco: Familiarizzare meglio. Le perplessità di FdI ... lanazione.it

Arrivano davvero i varchi elettronici in centro storico, anzi no: grande confusione, prorogata la sperimentazioneArrivano i varchi elettronici in centro storico, ma dopo sei mesi di sperimentazioni è ancora grande la confusione sotto il cielo ... assisinews.it